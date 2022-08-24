ВСУ нанесли удар по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Энергодар, заявил 24 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на сообщения местных жителей.

«Жители Энергодара сообщают о новых ударах боевиков Зеленского по городу. На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города», — написал он в Telegram.

Он отметил, что детали уточняются. Информации о пострадавших нет.

22 августа стало известно, что в результате удара со стороны украинских военных по Энергодару погиб один человек погиб и еще один пострадал. Как тогда отметил Рогов, по предварительной информации, ВСУ использовали американское дальнобойное артиллерийское вооружение.

До этого, 20 августа, ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и пригород Энергодара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народной республики обратились за помощью к РФ.

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