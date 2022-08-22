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Человек погиб в результате удара ВСУ по Энергодару

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Один человек погиб и еще один пострадал в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару. Об этом 22 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Василий Рогов.

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«Зафиксированы удары по району ТЭС. Предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения. Один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты», — написал он в Telegram.

20 августа украинские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и пригород Энергодара. По данным ВГА области, артиллерийский удар был нанесен с помощью западного дальнобойного вооружения.

В тот же день Рогов заявил, что накануне удалось предотвратить готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС. Он выразил уверенность в том, что киевский режим вновь попытается предпринять провокации и обстрелы территории.

19 августа сообщалось, что российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов ЗАЭС только поощряет действия ВСУ.

В то же время сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил в беседе с «Известиями», что ВСУ, в частности украинский лидер Владимир Зеленский, делают всё, чтобы не допустить приезда специалистов на ЗАЭС. Таким образом он прокомментировал заявление президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о том, что представители МАГАТЭ должны как можно скорее посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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