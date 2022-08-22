Один человек погиб и еще один пострадал в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару. Об этом 22 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Василий Рогов.

«Зафиксированы удары по району ТЭС. Предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения. Один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты», — написал он в Telegram.

20 августа украинские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и пригород Энергодара. По данным ВГА области, артиллерийский удар был нанесен с помощью западного дальнобойного вооружения.

В тот же день Рогов заявил, что накануне удалось предотвратить готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС. Он выразил уверенность в том, что киевский режим вновь попытается предпринять провокации и обстрелы территории.

19 августа сообщалось, что российская сторона предоставила другим участникам Совета Безопасности ООН письма, в которых была информация о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствиях. В частности, в письме было подчеркнуто, что замалчивание американской стороны относительно вопроса обстрелов ЗАЭС только поощряет действия ВСУ.

В то же время сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил в беседе с «Известиями», что ВСУ, в частности украинский лидер Владимир Зеленский, делают всё, чтобы не допустить приезда специалистов на ЗАЭС. Таким образом он прокомментировал заявление президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о том, что представители МАГАТЭ должны как можно скорее посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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