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Названы нелюбимые вопросы россиян на собеседовании

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Образовательная платформа Skillbox совместно с командой исследований VK узнала у россиян, с какими проблемами они сталкиваются на собеседованиях. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 25 августа.

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В исследовании приняло участие более 1200 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Так, больше половины опрошенных (52%) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31%) чувствует себя уверенно, а 17% переживают сильный стресс.

42% респондентов рассказали, что за жизнь проходили менее пяти собеседований. Каждый пятый опрошенный (21%) — ни одного. И только 2% ответивших проходили более 50 интервью.

Треть россиян (34%) привирает в деталях во время собеседований, а 5% врут рекрутерам регулярно. Но большая половина респондентов (61%) заявила, что никогда не обманывает работодателя во время интервью.

Отношение к HR-менеджерам у россиян неоднозначное: 37% респондентов признались в том, что испытывают негативные эмоции от общения с рекрутерами, а именно — тревогу и сомнения в их профессионализме.

Также опрошенные выбрали самые неприятные вопросы с собеседований. Топ-5 распределился следующим образом: «почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?», «почему вы ушли с предыдущего места работы?», «кем вы видите себя через пять лет?», «почему вы хотите работать именно у нас?», «расскажите про ваши слабые и сильные стороны».

Руководитель направления «психология» в Skillbox Александра Нечаева отметила, что работодатели зачастую задают соискателям провокационные вопросы для оценки реакции, стрессоустойчивости, коммуникативных навыков. К таким ситуациям можно подготовиться.

«Первый вариант: найти список вопросов и ответов в интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом. <…> Другой вариант: курсы или консультации с HR-экспертами, где разбирают механики усиления себя как потенциального кандидата», — сказала специалист.

16 августа стало известно, что примерно половина россиян (49%) предпочитает гибридный формат работы из-за возможности соблюдать баланс между работой в офисе и дома, экономить деньги и время на работу, а также оставаться по желанию дома.

В конце июня выяснилось, что каждый пятый россиянин считает своего начальника самодуром. К числу самых раздражающих качеств руководителей респонденты отнесли самодурство, нервозность и склонность к микроменеджменту.

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