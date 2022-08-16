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Опрос показал стремление россиян работать в гибридном формате

Опрос «Работа.ру»: почти половина россиян предпочитают гибридный формат работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Примерно половина россиян (49%) предпочитают гибридный формат работы из-за возможности соблюдать баланс между работой в офисе и дома, экономить деньги и время на работу, а также оставаться по желанию дома. На это указывают результаты опроса сервиса «Работа.ру», с которыми 16 августа ознакомились «Известия».

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В исследовании приняли участие 3,2 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России, которые сейчас трудоустроены. Как выяснили аналитики, 58% опрошенных россиян в настоящее время работают в офисе. Почти каждый пятый (24%) продолжает работать в гибридном формате, а 18% — на удаленке.

Также стало известно, что работодатели 88% участников опроса не планируют переводить сотрудников на удаленный режим работы. Еще 11% респондентов заявили, что работодатель готов перевести на удаленку только часть сотрудников. О планах компании перевести работников на удаленный формат сообщили 1% опрошенных.

Самым удобным и продуктивным форматом работы россияне выбрали гибридный формат — за него проголосовало 49% респондентов. Из главных преимуществ этого формата можно выделить — баланс между работой в офисе и дома (63%), экономия денег и времени на дорогу (46%) и возможность остаться по желанию или необходимости дома (44%). Также опрошенные указали на возможность сменить обстановку и периодически лично общаться с коллегами.

За работу из офиса проголосовал каждый третий участник опроса (30%) и отметил, что в офисе проще концентрироваться на задачах (76%) и быстрее решать вопросы в личной беседе (55%). Еще одним преимуществом работы из офиса россияне назвали отсутствие отвлекающих дел (52%). Из других плюсов офисной работы опрошенные россияне отмечали возможность общения с коллегами, удобное рабочее место и контроль за рабочими процессами со стороны руководства и коллег.

Удаленный формат самым удобным считают 21% опрошенных россиян, поскольку при таком режиме нет необходимости тратить время и деньги на дорогу (75%). Кроме того, 62% участников отметили, что рабочее место дома удобнее (62%), в также нет отвлекающих факторов (61%). Вместе с тем респонденты отмечали отсутствие контроля, который мешает сосредоточиться на задаче, и мотивацию закончить рабочие дела быстрее.

27 июля заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», в каких случаях работник имеет право требовать оплату за переработанные часы и как правильно это делать. По словам эксперта, оплата переработок предусмотрена Трудовым кодексом. По законодательству сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Также по желанию сотрудника вместо повышенной оплаты переработки могут компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.

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