Россиянам назвали способы получить компенсацию за переработки

Около 30% опрошенных сервисом «Работа.ру» признались, что постоянно перерабатывают, однако половина из них никогда не получала компенсацию за сверхурочные часы. Заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», в каких случаях работник имеет право требовать оплату за переработанные часы и как правильно это делать.

Сверхурочная работа — работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени.

«То есть ли вы сами решили поработать больше, потому что захотелось проявить инициативу или доделать рабочие задачи за день, то претендовать на оплату переработок вы не можете, а вот если руководитель попросил вас выполнить дополнительную работу и задержаться, то вы имеете полное право претендовать на компенсацию, если подпишете согласие на работу сверхурочно», — объяснил Ветерков.

По данным исследования сервиса, 18% респондентов перерабатывали потому, что не могли отказать коллегами или начальству.

Некоторые случаи привлечения к сверхурочной работе прописаны в Трудовом кодексе РФ. Например, когда есть необходимость закончить начатую работу, которая по техническим причинам не могла быть выполнена в течение рабочего времени работника и если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей. Также в случае проведения временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников.

К переработке могут привлечь сотрудника для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. Например, такое может случиться на конвейерных предприятиях.

Также есть ряд случаев, когда привлекать сотрудника к сверхурочной работе работодатель может без его согласия, но чаще это актуально для экстренных служб. Например, чтобы предотвратить или устранить последствия катастрофы, выполнить неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Оплата переработок предусмотрена Трудовым кодексом. По законодательству сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Также по желанию сотрудника вместо повышенной оплаты переработки могут компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.

«Во-первых, не забывайте дать письменное согласие на сверхурочную работу. Оно послужит главным доказательством ваших переработок в случае конфликтной ситуации. Если после подписания согласия работодатель отказывается от выплат, работник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда, министерство труда своего региона, прокуратуру и суд», — заключил Ветерков.

25 июля был опубликован опрос направления образовательной платформы «Нетология‎» и рекрутинговой компании Get еxperts, согласно которому более 60% россиян уходили с работы из-за руководителя.

Причины назывались разные. Так, 9% рассказали, что руководитель проявлял себя с худшей стороны, 3% назвали причиной уход руководителя из компании в тяжелое время, 2% уволились после предательства руководителей команды из-за собственных интересов. Говоря о своей лояльности по отношению к руководителям, большинство участников опроса охарактеризовали ее как достаточно высокую: пять баллов по пятибалльной системе поставили 40% из них, 4 — 27%. Средний уровень указали 19% опрошенных. Низкие баллы — 2 и 1 — поставили соответственно 6% и 8%.