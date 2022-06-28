Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Мир
Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года
Экономика
Путин подписал легализующий параллельный импорт в РФ закон
Авто
Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе с российского рынка
Мир
Норвегия отказала РФ в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене
Мир
Лавров рассказал об ударах России по ангарам с западным оружием в Кременчуге
Мир
Драги заявил об исключении Индонезией очного присутствия Путина на G20
Экономика
Польский PERN готовится к прекращению подачи нефти из РФ по «Дружбе»
Мир
Глава Шотландии призвала провести референдум о независимости региона в 2023 году
Экономика
Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года
Мир
ВСУ выпустили еще 20 снарядов из «Градов» по Горловке

Каждый пятый россиянин назвал своего начальника самодуром

Опрос показал, что 20% россиян считают своих начальников самодурами
0
Фото: Global Look Press/uwe umstätter
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К числу самых раздражающих качеств руководителей россияне отнесли самодурство, нервозность и склонность к микроменеджменту. Об этом свидетельствуют результаты исследования карьерного портала myresume.ru, с которыми 28 июня ознакомились «Известия».

Спрос на боссов: в России сохраняется дефицит сильных управленцев
Руководителей не хватает на производстве, в электротехнической отрасли и сельском хозяйстве

Так, 20% опрошенных заявили, что считают своего руководителя самодуром. Еще 18% респондентов пожаловались на повышенную раздражительность руководителя, агрессивное поведение, крик и частую смену настроения. На тотальный контроль со стороны начальника указали 14% респондентов.

Чуть меньшее количество опрошенных назвали самым раздражающим качеством в начальнике неорганизованность (13%). Вариант ответа «словоблудие и фамильярность» выбрали 11% россиян. Как выяснили эксперты, некоторые руководители считают нормальным отпускать неприличные шутки и выражаться матом.

На некомпетентность руководителя вкупе с постоянным стремлением вмешиваться рабочий процесс пожаловались 10% опрошенных. Кроме того, 3% респондентов назвали руководителя пофигистом. Столько же опрошенных отметили у начальника явные проблемы с коммуникацией. По их словам, руководитель бубнит себе под нос, переспрашивает или по нескольку раз повторяет свои слова.

Плохие привычки руководителя мешают работе еще 3% сотрудников — их начальники не только злоупотребляют алкоголем и часто курят, но также любят почавкать над ухом собеседника, громко прихлебывать чай и стучать ложкой, когда размешивают сахар. Один участник опроса рассказал, что его начальник ест бутерброды в цеху, одновременно делая обход.

5% россиян отметили другие странности своих руководителей. В их число вошли: нестандартный стиль в одежде, частое покашливание, надменный взгляд поверх очков, маниакальное стремление к стерильности, повышенная работоспособность, злопамятность, привычка приходить на работу заболевшим и заражать других.

Опрос проводился с 20 по 25 июня 2022 года среди работающих граждан, проживающих на территории России. Всего в нем приняло участие 2116 человек.

В марте директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», эксперт в HR-отрасли Юлия Санина рассказала «Известиям», как грамотно попросить повышение или прибавку к зарплате у руководителя, чтобы не допустить тактических ошибок. Прежде всего специалист рекомендовала правильно себя настроить психологически. Не стоит стесняться своей просьбы, ведь просить о повышении или о прибавке — абсолютно нормально. Как подчеркнула эксперт, это проактивная позиция, которая сама по себе вызывает уважение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022