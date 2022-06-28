Каждый пятый россиянин назвал своего начальника самодуром

К числу самых раздражающих качеств руководителей россияне отнесли самодурство, нервозность и склонность к микроменеджменту. Об этом свидетельствуют результаты исследования карьерного портала myresume.ru, с которыми 28 июня ознакомились «Известия».

Так, 20% опрошенных заявили, что считают своего руководителя самодуром. Еще 18% респондентов пожаловались на повышенную раздражительность руководителя, агрессивное поведение, крик и частую смену настроения. На тотальный контроль со стороны начальника указали 14% респондентов.

Чуть меньшее количество опрошенных назвали самым раздражающим качеством в начальнике неорганизованность (13%). Вариант ответа «словоблудие и фамильярность» выбрали 11% россиян. Как выяснили эксперты, некоторые руководители считают нормальным отпускать неприличные шутки и выражаться матом.

На некомпетентность руководителя вкупе с постоянным стремлением вмешиваться рабочий процесс пожаловались 10% опрошенных. Кроме того, 3% респондентов назвали руководителя пофигистом. Столько же опрошенных отметили у начальника явные проблемы с коммуникацией. По их словам, руководитель бубнит себе под нос, переспрашивает или по нескольку раз повторяет свои слова.

Плохие привычки руководителя мешают работе еще 3% сотрудников — их начальники не только злоупотребляют алкоголем и часто курят, но также любят почавкать над ухом собеседника, громко прихлебывать чай и стучать ложкой, когда размешивают сахар. Один участник опроса рассказал, что его начальник ест бутерброды в цеху, одновременно делая обход.

5% россиян отметили другие странности своих руководителей. В их число вошли: нестандартный стиль в одежде, частое покашливание, надменный взгляд поверх очков, маниакальное стремление к стерильности, повышенная работоспособность, злопамятность, привычка приходить на работу заболевшим и заражать других.

Опрос проводился с 20 по 25 июня 2022 года среди работающих граждан, проживающих на территории России. Всего в нем приняло участие 2116 человек.

В марте директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», эксперт в HR-отрасли Юлия Санина рассказала «Известиям», как грамотно попросить повышение или прибавку к зарплате у руководителя, чтобы не допустить тактических ошибок. Прежде всего специалист рекомендовала правильно себя настроить психологически. Не стоит стесняться своей просьбы, ведь просить о повышении или о прибавке — абсолютно нормально. Как подчеркнула эксперт, это проактивная позиция, которая сама по себе вызывает уважение.