В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани

Жара до 38 градусов ожидается на черноморском побережье Краснодарского края на участке от Джубги до Магри. Об этом предупредили 24 августа в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Жара до 38 градусов ожидается сегодня в период с 15:00 до 17:00, а также днем 25 августа.

«В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер: избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», — предупредили в ведомстве.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России об аномально жаркой погоде с 24 по 28 августа. Он рассказал, что в ряде регионов столбики термометров будут достигать +34…+38 градусов.

По словам синоптика, на большей части Северо-Западного федерального округа ожидается температура воздуха выше нормы на 7–10 градусов с 24 по 28 августа. В Калининградской области и Республике Коми этот период будет чуть короче — до 27 августа. Температура будет достигать там отметки в +27…+32 градуса.

Вильфанд также рассказал, что в Центральном федеральном округе температура будет превышать норму на 6–10 градусов, там ожидается до +28…+33 градусов.

С жарой на этой неделе столкнутся и регионы Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, а также на юге Свердловской и Курганской областей температура превысит норму на 6–9 градусов, в дневное время температура воздуха составит +27…+30 градусов.