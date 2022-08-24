Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России об аномально жаркой погоде с 24 по 28 августа.

В беседе с ТАСС в среду, 24 августа, Вильфанд рассказал, что в ряде регионов столбики термометров будут достигать +34…+38 градусов.

По словам специалиста, на большей части Северо-Западного федерального округа ожидается температура воздуха выше нормы на 7–10 градусов с 24 по 28 августа. В Калининградской области и Республике Коми этот период будет чуть короче — до 27 августа. Температура будет достигать там отметки в +27…+32 градуса.

Вильфанд также рассказал, что в Центральном федеральном округе температура будет превышать норму на 6–10 градусов, там ожидается до +28…+33 градусов, уточняет REGNUM.

«Очень жаркая погода для конца августа, конечно», — приводит слова Вильфанда RT.

На юге ЦФО в ближайшие пять дней температура будет достигать +34 градусов. В регионах Поволжского федерального округа превысит климатическую норму на 6-9 градусов в период с 24 по 26 августа, в Саратовской области — до 28 августа: температура воздуха будет достигать отметки в +30…+34 градуса.

Также аномальное тепло не обойдет Южный федеральный округ: в Сочи и Туапсинском районе воздух прогреется до +37…+38 градусов, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, с жарой на этой неделе столкнутся регионы Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, а также на юге Свердловской и Курганской областей температура превысит норму на 6–9 градусов, в дневное время температура воздуха составит +27…+30 градусов, сообщает «Москва 24».

Ранее в этот день Вильфанд рассказал, что смог от лесных пожаров из Рязанской области уменьшится в Москве благодаря изменению направления ветра в столичном регионе. По его словам, можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе начиная с четверга-пятницы, пишет НСН.

По словам специалиста, в среду и четверг днем в столице будет +30…+33 градуса, в пятницу и субботу — +26…+29 градусов, в воскресенье — +30 градусов. Вильфанд предупредил, что жара сохранится и в начале следующей недели, отмечает телеканал «360».

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин в связи с жарой также выступил с предостережением. По его словам, врачи рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, особенно людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями, отмечает телеканал «Звезда».