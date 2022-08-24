Психолог рассказала про способ избавления от кошмаров

Проблемы со сном часто являются отражением проблем в реальной жизни, сообщает психолог Марк Трэверс в беседе с изданием Psychology Today.

Психолог отметил, что сновидения являются не просто случайными образами в голове и могут сигнализировать о проблемах и трудностях в человеческой жизни, а чтобы избавиться от кошмарных сновидений, психолог советует обратиться за квалифицированной психологической помощью и поделиться своими переживаниями с другими людьми.

«Для решения этой проблемы может быть хорошей идеей обратиться за поддержкой в ​​области психического здоровья. Если вы поговорите с кем-нибудь о своем беспокойстве, это поможет вам избавиться от него. На самом деле, вы можете обнаружить, что уже одно это может подавить ваши плохие сны», — указал он.

Трэверс добавил, что успокаивающие предметы также способны помочь справиться с повторяющимися ночными кошмарами.

«Еще один способ избавиться от повторяющихся ночных кошмаров или дурных снов — использовать успокаивающие предметы, такие как успокаивающий голос, который можно слушать, плюшевого мишку, которого можно обнять, или успокаивающий аромат , который можно понюхать. Предметы комфорта можно использовать, чтобы помочь нам заснуть, а также их можно использовать, когда вы просыпаетесь от ночного кошмара. Это может помочь вам интегрировать свои эмоции из тревожного сна, чтобы достичь большего чувства эмоциональной защищенности и защищенности», — отметил специалист.

Психолог также посоветовал записать или проиллюстрировать свой сон в деталях, особенно если это повторяющийся кошмар.

«Затем подумайте, как вы можете изменить концовку сна. Затем каждый вечер перед сном рассказывайте новый сон вслух в течение примерно 10 минут. Этот процесс записи, изменения и репетиции является предпосылкой доказательной терапии восстановления после ночных кошмаров», — посоветовал Трэверс.

Ранее, 10 августа, врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко заявила, что для борьбы с бессонницей рекомендуется выключить в спальне свет, создать тишину, отказаться от кофеина во второй половине дня, а также от курения сигарет перед ночным отдыхом. Успокоительные таблетки и травяные чаи не помогут справиться с бессонницей.