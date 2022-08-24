Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Психолог рассказала про способ избавления от кошмаров

0
Фото: Getty Images/EyeEm/Axel Bueckert
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проблемы со сном часто являются отражением проблем в реальной жизни, сообщает психолог Марк Трэверс в беседе с изданием Psychology Today.

Села батарейка: почему треть россиян постоянно испытывают упадок сил
Врачи рассказали, что такое синдром хронической усталости и как с ним бороться

Психолог отметил, что сновидения являются не просто случайными образами в голове и могут сигнализировать о проблемах и трудностях в человеческой жизни, а чтобы избавиться от кошмарных сновидений, психолог советует обратиться за квалифицированной психологической помощью и поделиться своими переживаниями с другими людьми.

«Для решения этой проблемы может быть хорошей идеей обратиться за поддержкой в ​​области психического здоровья. Если вы поговорите с кем-нибудь о своем беспокойстве, это поможет вам избавиться от него. На самом деле, вы можете обнаружить, что уже одно это может подавить ваши плохие сны», — указал он.

Трэверс добавил, что успокаивающие предметы также способны помочь справиться с повторяющимися ночными кошмарами.

«Еще один способ избавиться от повторяющихся ночных кошмаров или дурных снов — использовать успокаивающие предметы, такие как успокаивающий голос, который можно слушать, плюшевого мишку, которого можно обнять, или успокаивающий аромат , который можно понюхать. Предметы комфорта можно использовать, чтобы помочь нам заснуть, а также их можно использовать, когда вы просыпаетесь от ночного кошмара. Это может помочь вам интегрировать свои эмоции из тревожного сна, чтобы достичь большего чувства эмоциональной защищенности и защищенности», — отметил специалист.

Психолог также посоветовал записать или проиллюстрировать свой сон в деталях, особенно если это повторяющийся кошмар.

«Затем подумайте, как вы можете изменить концовку сна. Затем каждый вечер перед сном рассказывайте новый сон вслух в течение примерно 10 минут. Этот процесс записи, изменения и репетиции является предпосылкой доказательной терапии восстановления после ночных кошмаров», — посоветовал Трэверс.

Ранее, 10 августа, врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко заявила, что для борьбы с бессонницей рекомендуется выключить в спальне свет, создать тишину, отказаться от кофеина во второй половине дня, а также от курения сигарет перед ночным отдыхом. Успокоительные таблетки и травяные чаи не помогут справиться с бессонницей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022