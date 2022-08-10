Сомнолог перечислила способы борьбы с бессонницей без таблеток

Для борьбы с бессонницей рекомендуется выключить в спальне свет, создать тишину, отказаться от кофеина во второй половине дня, а также курения сигарет перед ночным отдыхом. Успокоительные таблетки и травяные чаи не помогут справиться с бессонницей. Такие советы в среду, 10 августа, дала врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко.

«К сожалению, при хронической бессоннице этих мер бывает недостаточно. Нужны дополнительные приемы, которые входят в структуру когнитивно-поведенческой терапии», — отметила специалист в интервью «Москва-24».

Колесниченко указала также на несколько причин, из-за которых человеку сложно заснуть. Первой является желание контролировать сон, сказала доктор.

«Вы лежите и думаете, как важно сейчас заснуть и как плохо у вас это получается, мысленно создавая проблему из своей бессонницы. При тревожных ощущениях еще подключается гормон стресса — кортизол», — подчеркнула специалист, добавив, что при повышении кортизола начинается обратная реакция — бодрствование.

Второй причиной сомнолог назвала ассоциацию кровати с бессонницей, объяснив это тем, что как только человек ложится в нее, его уже одолевают мысли, что уснуть ему не удастся.

«Даже если заснуть удается, чрезмерное время, проведенное в постели без сна, приводит к его фрагментации. Сон становится еще более прерывистым и поверхностным», — заключила врач.

7 августа врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова отметила, что поздний ужин и переедание — это то, что вынуждает организм в ночные часы «заниматься дневной работой». Она пояснила, что если придется еще и переваривать пищу, это будет отвлекать тело и мозг от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, от сканирования организма на различные дисфункции, что уменьшит общий восстановительный эффект сна.