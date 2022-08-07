Сомнолог рассказала о влиянии позднего ужина на качество сна

Поздний ужин и переедание — это то, что вынуждает организм в ночные часы «заниматься дневной работой». Такое заявление в беседе с RT в воскресенье, 7 августа, сделала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Она отметила, что ночью и у мозга, и у всего тела очень много задач.

«Если придется еще и переваривать пищу, это будет отвлекать их от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, от сканирования организма на различные дисфункции, что уменьшит общий восстановительный эффект сна», — объяснила специалист.

Также, по ее словам, вечернее переедание может затруднять засыпание, так как, когда тело начинает переваривать пищу, у человека повышается его внутренняя температура.

«Это явление, противоположное тому, что нужно для засыпания», — сказала она.

Как добавила врач, для того, чтобы человек заснул, нужно, чтобы его внутренняя температура тела понизилась примерно на 0,2 градуса.

14 марта сообщалось, что сон даже при тусклом свете может нанести вред организму человека. Так, ученые из Северо-Западного университета в США в ходе исследований выяснили, что даже после одной ночи сна в таких условиях у человека может повыситься уровень сахара в крови и частота сердечных сокращений.