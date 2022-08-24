Глава МВД Сербии рассказал о разнице между Россией и США

Россия ничего не требует от Сербии в отличие от США. Об этом 24 августа заявил глава МВД республики Александр Вулин.

«В наших ли интересах признать ложное государство Косово или отменить Дейтонские соглашения, или ввести санкции против России и остаться без газа?» —задался он вопросом в сообщении на сайте ведомства.

Вулин обратил внимание, что Москва ничего не требует от Белграда. Однако посол США в Сербии Кристофер Хилл думает иначе. Дипломат полагает, что может заставить сербов «делать что угодно», сказал глава сербского МВД.

Он также напомнил американскому послу о правилах приличия и заметил, что посол Сербии в США никогда не стал бы комментировать действия министров американской администрации.

«Посол Хилл думает, что может нас заставить делать что угодно, как будто мы команчи в резервации», — сказал сербский министр.

23 августа Хилл в интервью телеканала N1 (балканского подразделения CNN) заявил, что не понимает целей визита Вулина в столицу России. Дипломат также усомнился в том, что Россия является другом Сербии.

22 августа Вулин во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Сербия не будет частью антироссийской истерии. Он отметил, что Белград принял это решение «не только из-за прошлого, но и из-за будущего», и выразил России благодарность за помощь Сербии.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на встрече с главой МВД Сербии о попытке Запада разладить отношения Москвы и Белграда. Также стороны обсудили дальнейшие планы взаимодействия России и Сербии в сфере безопасности.

13 августа президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград стремится сохранить свою независимую политику в отношении санкций против России и не собирается вводить их.