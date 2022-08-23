Патрушев заявил о попытке Запада вбить клин между Россией и Сербией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил о попытке Запада разладить отношения Москвы и Белграда. Об этом 23 августа заявили в пресс-службе Совбеза РФ.

«Российская сторона обратила внимание на то, что стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народами. Кроме того, Николай Патрушев выразил обеспокоенность возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе», — сообщили в ведомстве.

Патрушев отметил, что если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом такие действия преподносятся как «развитие демократии», сказал секретарь Совбеза.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие планы взаимодействия России и Сербии в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству по противодействию терроризму и угрозам в киберпространстве.

Накануне Вулин во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Сербия не будет частью антироссийской истерии. Он отметил, что Белград принял это решение «не только из-за прошлого, но и из-за будущего», и выразил России благодарность за помощь Сербии, которую та оказывала на протяжении последних лет.

13 августа президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград стремится сохранить свою независимую политику в отношении санкций против России и не собирается вводить их. Сербский лидер также сыронизировал над попытками Европейского союза надавить на страну в этом вопросе.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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