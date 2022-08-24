Погибший глава Михайловки был вместе с дочерью в момент подрыва машины

Глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожье Иван Сушко, который погиб при подрыве автомобиля, был в момент взрыва вместе с приемной дочерью. Об этом RT в среду, 24 августа, рассказал источник, близкий к расследованию.

По его словам, взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений.

«Это мог сделать кто угодно. Эти нацисты украинские оказались способны на такое», — рассказала гражданская супруга погибшего Сушко.

При этом женщина отметила, что угроз лично им не поступало, но накануне в их доме пытались выбить стекла. Злоумышленника поймали.

До взрыва машина была без присмотра около 40 минут.

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию, что во взорванной машине Сушко была приемная дочь погибшего.

О гибели Сушко в результате подрыва автомобиля стало известно ранее в этот день, сообщает телеканал «Звезда».

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы ВГА. Следователи предполагают, что под сиденье автомобиля погибшего подложили взрывное устройство, сообщается на сайте aif.ru.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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