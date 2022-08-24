Полиция отпустила напавшую с ножом на россиян на Кипре украинку
Кипрская полиция выпустила на свободу гражданку Украины, которая которая напала с ножом на российских активистов во время празднования Дня российского флага. Об этом в среду, 24 августа, в своем Telegram-канале сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Суд назначен на 19 сентября, до этой даты украинская террористка на свободе, может делать всё что угодно: планировать новые нападения, скрыться от правосудия и так далее», — написал он.
Глава Россотрудничества предположил, что скрываться гражданке Украины, скорее всего, не понадобится, поскольку полиция Кипра, по его словам, склонна искать в произошедшем бытовой подтекст.
«Была пьяна, расстроена, не в духе. Запомните: нападение с кухонным ножом в Израиле — это терроризм. Нападение с ножом в 20–30 см длиной на Кипре, если это украинка и нападала на русских по очевидным политическим мотивам — обычная бытовуха, «это другое, понимать надо», — добавил Примаков.
Ранее, 23 августа, сообщалось, что на активистку Координационного совета российских соотечественников Кипра, а также на группу россиян, которые находились с флагами рядом с ней во время празднования Дня российского флага, с ножом напала гражданка Украины. Женщину задержали местные полицейские.