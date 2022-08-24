Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России начали тестировать начисление зарплат через СБП
Происшествия
Три судна в районе Сахалина сорвало с якоря
Экономика
На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 24 августа
Общество
Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз
Общество
В Рязанской области сообщили о приостановке распространения огня на юг и запад региона
Экономика
Айфоны последней модели подешевели на 30%
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на россиян на Кипре
Мир
Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса
Мир
В Латвии осудили снос памятника Освободителям Риги
Мир
В ДНР начали новый этап реконструкции мемориала Саур-Могила
Сюжет:

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России 24 августа опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и групп огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры вооруженных формирований Украины (ВФУ), сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

Южный акцент: на Николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

Заряжают Ми-28 сразу после посадки. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе. Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.

Часто военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов и защищают в случае нештатных ситуаций при эвакуации.

«Машут целые семьи, бабушки крестят, люди нас поддерживают. Значит, правильное дело делаем», — говорит старший группы огневой поддержки Алексей.

Каждый выход в район удара и маршрут возвращения на базу – уникальны. Штурманы прорабатывают их больше 50 в месяц.

22 августа корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Ка-52 наносят поражение неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВФУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022