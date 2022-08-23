В Донецке при детонации мины «Лепесток» пострадала девушка

При детонации мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка пострадала девушка. Об этом 22 августа сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

«В Куйбышевском районе Донецка, по улице Краснознаменной, на сброшенной украинскими боевиками запрещнной мине ПФМ-1 получила ранение девушка 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 августа, в представительстве Донецкой Народной Республики рассказали о 46 случаях подрыва граждан, в том числе двоих детей, на запрещенных минах «Лепесток». В результате взрывов погиб один человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Такое правило закреплено конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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