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Дугину похоронили в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Журналистку и политолога Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, во вторник, 23 августа, похоронили на кладбище в Московской области.

Ранее в этот же день прошла церемония прощания с девушкой. Гражданская панихида состоялась в телецентре «Останкино». Проводить ее в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты. В том числе лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, писатель Захар Прилепин и другие.

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Как рассказал отец погибшей, его дочь ощущала себя воином и героем. Она хотела «быть со своим народом, на стороне светлых сил».

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Девушка погибла мгновенно.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

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