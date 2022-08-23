Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной. Она прошла 23 августа в телецентре Останкино.
Проводить журналистку в последний путь пришли ее близкие, коллеги, а также активисты. Также проститься с ней пришел лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
У гроба находились родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.
Как рассказал отец погибшей, его дочь ощущала себя воином и героем. Она хотела «быть со своим народом, на стороне светлых сил». Всех, кого затронула ее трагическая гибель, Дугин призвал защищать православную веру и любить русский народ.
Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. 29-летняя водитель погибла мгновенно.
Правоохранители сразу предположили, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.
Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.
По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом», оно передано в центральный аппарат СКР.