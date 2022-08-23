Реклама
Прямой эфир
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину

Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной. Она прошла 23 августа в телецентре Останкино.

Работа за прикрытием: что помогло убийце Дарьи Дугиной остаться незамеченной
Появились первые подтверждения того, что подозреваемая в преступлении служила в ВСУ

Проводить журналистку в последний путь пришли ее близкие, коллеги, а также активисты. Также проститься с ней пришел лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

У гроба находились родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

Как рассказал отец погибшей, его дочь ощущала себя воином и героем. Она хотела «быть со своим народом, на стороне светлых сил». Всех, кого затронула ее трагическая гибель, Дугин призвал защищать православную веру и любить русский народ.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. 29-летняя водитель погибла мгновенно.

Правоохранители сразу предположили, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом», оно передано в центральный аппарат СКР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022