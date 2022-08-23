Минкультуры профинансирует производство приостановленных из-за санкций фильмов

Министерство культуры России предоставит дополнительное финансирование 13 фильмам в рамках программы поддержки отечественных кинокомпаний на фоне санкций. Об этом во вторник, 23 августа, сообщается на сайте министерства.

«Из 34 заявок выбрали 13 фильмов. Им будет оказана дополнительная поддержка, еще шесть проектов — в резервном списке», — говорится в публикации.

Среди указанных фильмов новые проекты Бориса Хлебникова, Ивана И. Твердовского, Оксаны Бычковой и других российских режиссеров.

В частности, экспертный совет Минкультуры по отбору проектов рекомендовал дофинансировать производство фильмов «Три минуты молчания» кинокомпании СТВ, «Под куполом» от Kd Studios, «Яша и Леонид Брежнев» компании «Силви», «Белой дороги!» от «Телесто-фильм».

Обозреватель «Известий» Сергей Сычев, в свою очередь, подчеркнул, что из 25 проектов рекомендацию экспертного совета Минкультуры получили не все, а только 13 проектов. Эксперт обратил внимание на картины из списка ведомства. Среди них — игровой дебют Александры Лихачевой, выпускницы мастерской Алексея Учителя, однокурсницы Ивана Твердовского. Документальная картина режиссера «Длинное. Черное. Облако опускается» в 2014 году называлась критиками среди лучших работ года.

«Тут же «Три минуты молчания» Бориса Хлебникова, амбициозный «морской» проект, который снимает оператор Алишер Хамидходжаев, по сценарию Наталии Мещаниновой. «Джонджоли» одного из самых интересных и чутких российских режиссеров Оксаны Бычковой. «Чувства Анны» Анны Меликян — еще один проект, которого все ждут. Словом, хочется надеяться, что рекомендации экспертного совета будут услышаны», — добавил Сычев.

1 августа сообщалось, что в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» начнут показывать зарубежные киноленты от студий, приостановивших деятельность в России. Так, компания планировала запустить новую услугу — кинопродукт, объединяющий российский фильм и зарубежную картину. Как заявил гендиректор киносети Алексей Васясин, это решение является вынужденным: в результате прекращения сотрудничества голливудских студий с Россией кинотеатры лишились значительной доли своей выручки.

Инициатива была призвана привлечь внимание Минкультуры, чтобы начать разрабатывать единый план выхода из сложившейся ситуации. Позднее Васясин заявил об отмене данной акции, поскольку цель по привлечению внимания к проблемам отрасли кинопроката была полностью выполнена.

Ранее кинокомпании Sony Pictures, Disney, Warner Bros., Paramount и Universal Pictures прекратили деятельность в России, в результате чего зарубежные новинки не вышли в российский прокат.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне санкций Запада, введенных в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.