Кинотеатры отменили показ голливудского кино по акции «кинопродукт»

Показ зарубежных фильмов от киностудий, приостановивших деятельность в России, в формате видеоматериала в паре с отечественными лентами отменен. Об этом 1 августа сообщил генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Цель акции выполнена полностью, ждем встречных шагов от Министерства культуры», — цитирует его ТАСС.

По словам Васясина, целью акции было привлечение внимания к проблемам отрасли кинопроката. Также прокатчики отмечают необходимость разработки плана выхода индустрии из ситуации.

Акцию отменили, поскольку совет директоров компании не согласовал ее проведение из-за ущерба правообладателям, сообщили в киносети. Как добавил Васясин, купленные по акции билеты возвращены, ущерба правообладателям не нанесено.

Ранее он сообщал, что объединенная киносеть будет показывать зарубежные фильмы от студий, которые приостановили свою деятельность в России. Голливудские фильмы должны были транслироваться в формате видеоматериала в паре с отечественными лентами, этот прокат не требует специального удостоверения.

Новую услугу под названием «кинопродукт», объединяющий российский фильм и зарубежную картину, кинотеатры намеревались запустить с 1 августа. Как отмечал Васясин, в первый кинопродукт войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures (UPI).

Решение стало вынужденным, так как после прекращения сотрудничества голливудских студий с Россией кинотеатры лишились значительной доли своей выручки.

Ранее кинокомпании Sony Pictures, Disney, Warner Bros., Paramount и Universal Pictures прекратили деятельность в России, в результате чего зарубежные новинки не вышли в российский прокат.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне санкций Запада, введенных в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.