Крупная киносеть начнет показывать фильмы ушедших из России киностудий

Зарубежные киноленты от студий, приостановивших деятельность в России, начнут показывать в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, с 1 августа компания запустит новую услугу — кинопродукт, объединяющий российский фильм и зарубежную картину. Как уточнил гендиректор киносети Алексей Васясин, в первый кинопродукт войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures (UPI).

По словам Васянина, решение о запуске новой услуги является вынужденным. Так, в результате прекращения сотрудничества голливудских студий с Россией кинотеатры лишились значительной доли своей выручки. Инициатива призвана привлечь внимание Минкультуры, чтобы начать разрабатывать единый план выхода из сложившейся ситуации.

«Во-первых, с учетом выпадающих доходов без субсидий индустрия кинопроката не выживет. Во-вторых, по другим товарам правительство реализовало механизм параллельного импорта, но на кинопродукцию он не распространяется. В рамках этого механизма или любого другого необходимо каким-то образом решить вопрос с показом голливудских фильмов», — подчеркнул собеседник.

Ранее кинокомпании Sony Pictures, Disney, Warner Bros., Paramount и Universal Pictures прекратили деятельность в России, в результате чего зарубежные новинки не вышли в российский прокат, дополняет «Газета.Ru».

23 июля глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что киностудии Disney, Sony, Paramount и Warner Bros хотят вернуться в российский прокат путем параллельного импорта. По его словам, указанные компании не могут сделать официальное заявление о работе с Россией, но ищут каналы для поставки фильмов на территорию России.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне санкций Запада, введенных в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.