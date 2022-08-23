Вид на «Вышку»: экстремальные альпинисты возглавили российский прокат

Число зрителей, купивших билеты на фильмы с прокатными удостоверениями, начало расти. Если в уикенд 4–7 августа это были менее 450 тыс. человек, то в этот раз цифра почти на 100 тыс. больше. На первом месте по кассовым сборам вторую неделю подряд американо-британский триллер «Вышка». Его касса составила 24,4 млн рублей, а общие сборы приблизились к 70 млн.

Что мы делаем в тени

Аналитика кассовых сборов за уикенд в последние месяцы находится в трудном положении. Сервис ЕАИС сообщает только данные о продажах билетов на сеансы картин, которым Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение. Но существенная часть кинотеатров в стране в своих залах показывает также голливудские блокбастеры, у которых прокатного удостоверения нет, и эти деньги нигде не учитываются. «Известия» уже писали об этих схемах, но трудно сказать, какую часть реальной аудитории составляют те полмиллиона зрителей, которые фигурируют в ЕАИС.

К примеру, если взять один из крупнейших мультиплексов Санкт-Петербурга «Великан парк», то 22 августа там было два сеанса «Мира Юрского периода», один сеанс нового «Топ Гана», два — «Доктора Стрэнджа», четыре — «Тора», плюс один раз показали «Миньонов» (на запрос «Известий» кинотеатр не ответил). Итого 10 сеансов, а именно голливудские блокбастеры обычно привлекают большинство зрителей. Во многих отношениях существование такого параллельного проката сказывается на отрасли положительным образом. То есть на самом деле зрителей в этот уикенд могло быть в два раза больше, чем говорит ЕАИС, возможно, около миллиона, как в хорошие «пандемийные» уикенды. Это также хорошо для конкурентной обстановки, ведь каждый релиз соревнуется с тяжеловесами стоимостью в сотни миллионов долларов, а значит, каждый собранный ими рубль имеет тем большую ценность.

Стоит обратить внимание, что в пятерке лидеров этого уикенда только одна российская картина — «Легенды Орленка», и то она на пятом месте. Впрочем, это только за счет числа сеансов, потому что по средней посещаемости «Орленок» от «Вышки» отличается не сильно, те же 7-8 зрителей. «Орленок» за два уикенда собрал 36 млн рублей, в сегодняшней ситуации это хорошие цифры. Причем падение ко второму уикенду у него совсем небольшое, в первый было 14,7 млн, в этот — 11,3 млн. Поскольку фильм входит в программу «Пушкинская карта», возможно, часть билетов была оплачена ею (эти данные не публикуются).

Первое место «Вышки» от пятого «Орленка» в цифрах расходятся не так уж сильно. Если взять уикенд 22–25 августа 2019 года, то там разница между «Я иду искать» (57 млн) и «Эбигейл» (21 млн) будет куда заметнее. С другой стороны, как уже было сказано, мы всё равно не знаем, у кого объективно первые места по российской кассе, так что сравнение не вполне корректно.

Но эксперты отмечают, что у «Вышки» большой потенциал.

— Второй уикенд для фильма оказался столь же успешным, что и первый — это редкая победа, особенно в сегодняшних реалиях, — сказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Фильм стартовал на хорошем маркетинге, сейчас собирать кассу помогает «сарафан». У фильма есть все шансы перемахнуть рубеж в 100 млн в ближайшее время.

Пугать чем получится

Если же идти дальше по ЕАИС, то второе место по сборам за уикенд — у британского хоррора «Челюсти. Столкновение». Понятно, что во многом фильм обязан своей кассой правильному выбору прокатного названия. «Наживка для акул» звучит, действительно, не так эффектно, как намек на классический суперхит Стивена Спилберга полувековой давности. В итоге неплохие деньги на стартовом уикенде, для независимых хорроров 20 млн рублей и в допандемийный период тоже считались бы результатом не ниже среднего. Также у фильма отличный постер, намеренно старомодный и эротичный, при этом ограничение всего 16+, что несколько расширяет аудиторию.

— Сейчас люди ищут в кино либо искейпа, либо развлечения, — отмечает Ольга Зинякова. — «Челюсти. Столкновение» работают на оба фронта.

Третье место — свежий анимационный проект «Мия и я: Легенда Сентопии», копродукция Германии, Австралии и Индии. 16 млн рублей — достойная награда за тщательную работу с проектом. К дубляжу привлечены звезды-тиктокеры Mia Boyka и Даня Милохин, у которых огромная фанбаза среди целевой аудитории. Родителям еще предстоит запомнить эти имена, а дети уже тащат их за руку на мультик, потому что увидели на постере знакомые имена. Сам фильм сделан на базе популярного мультсериала «Мия и я», у которого вышло уже три сезона, и он пользуется популярностью среди подрастающего поколения.

Четвертое место — хоррор «Дитя тьмы: Первая жертва», он собрал 11,5 млн, совсем чуть-чуть обогнав «Орленка». Это часть франшизы, но всё же не такой известной, чтобы стать суперхитом. Оригинальный фильм вышел в 2009 году, и то, что приквел созрел только сейчас, много говорит и о популярности картины, и о востребованности новых историй на ее базе.

В ближайшие выходные должно, впрочем, выйти продолжение более актуальной и популярной франшизы, клона «Сумерек», «После. Долго и счастливо». Скорее всего, оно и возглавит прокат, хотя синефилы пойдут смотреть восстановленную версию The Doors Оливера Стоуна. А вся Москва отправится на Московский международный кинофестиваль, который остается главным событием киногода в стране, несмотря ни на какие трудности.