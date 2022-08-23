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Ученые доказали улучшение памяти у пожилых посредством удара тока в мозг

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Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff
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Если электрические разряды направлять в мозг пожилого человека в течение 20 минут, то его кратковременная память улучшится по меньшей мере на месяц. К такому выводу пришли неврологи из Бостонского университета. Свой доклад они опубликовали 22 августа в журнале Nature Neuroscience.

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Так, для исследования пригласили 60 человек в возрасте от 65 до 88 лет и разделили их на три группы. Первые носили специальную шапочку с электродами, но не получали электростимуляции. У вторых стимуляция поступала в связанную с рабочей памятью область, а у последних в ответственную за долговременную. Для проверки качества неврологи фиксировали уровень запоминаемости слов, который заметно улучшился уже через четверо суток.

«В отличие от лекарств и медикаментов, которые воздействуют на химию мозга, этот тип подхода воздействует на нейроны мозга. Электрическая стимуляция, вероятно, стимулирует рост новых нейронов в областях, важных для памяти. Наш мозг пластичен, и его можно менять по мере обучения», — пояснили ученые.

22 июля врач-невролог, кандидат медицинских наук Анастасия Федотова развеяла четыре самых популярных мифа о ноотропных препаратах, или так называемых таблетках для мозга.

Прежде всего специалист отметила, что у людей часто складывается ложное представление, что ноотропы — это простые средства, служащие исключительно для стимуляции мозга, многие считают, что они подходят всем и отпускаются без рецепта. Однако это не так: большинство ноотропов — это рецептурные препараты, которые следует принимать исключительно после консультации с врачом. Есть несколько критериев, влияющих на выбор того или иного лекарственного средства.

6 июля было опубликовано исследование ученых из Имперского колледжа Лондона, согласно которому лекарства для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут благополучно справляться с симптомами болезни Альцгеймера. Как отмечалось, такие медикаменты нацелены на выделение норадреналина. Сеть специализированных норадренергических нейронов, которая его выделяет, отвечает за возбуждение и множество когнитивных процессов — внимание, обучение, память, готовность к действию и снижение неадекватного поведения. На ранних стадиях болезни Альцгеймера отмечаются нарушения работы этой сети нейронов.

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