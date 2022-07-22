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Невролог развеяла мифы о стимуляции мозга

Невролог Федотова: препараты для стимуляции мозга не вызывают зависимости, оказывая быстрый эффект
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michael Weber
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Врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ФДПО РНИМУ им. Пирогова Анастасия Федотова развеяла четыре самых популярных мифа о ноотропных препаратах или так называемых «таблетках для мозга».

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Прежде всего специалист отметила, что у людей часто складывается ложное представление, что ноотропы — это простые средства, служащие исключительно для стимуляции мозга, многие считают, что они подходят всем и отпускаются без рецепта. Однако это не так: большинство ноотропов — это рецептурные препараты, которые следует принимать исключительно после консультации с врачом. Есть несколько критериев, влияющих на выбор того или иного лекарственного средства.

«Ноотропы назначаются пациентам с когнитивными нарушениями (снижение памяти, концентрации внимания, умственной работоспособности), которые развиваются при различных заболеваниях. При выборе того или иного ноотропа в первую очередь необходимо учитывать возраст пациента, например, не все ноотропы можно назначать детям», — рассказала Федотова «Известиям».

Кроме того, у пациента не должно быть индивидуальных противопоказаний к применению препарата. Важно также учитывать удобство той или иной лекарственной формы для пациента — средства в таблетках или растворе как правило принимать легче, чем препараты для инъекционного введения, особенно если речь идет о детях или пожилых людях. Ноотропные средства противопоказаны беременным и кормящим женщинам, добавила невролог.

Вторым мифом является представление многих о том, что все ноотропные препараты вызывают зависимость и «синдром отмены» — когда состояние больного ухудшается на фоне отказа от препарата. Согласно многим исследованиям, не было отмечено эффектов привыкания, зависимости от ноотропов. Это объясняется их механизмом действия. Например, если сравнивать с антидепрессантами, то они назначаются «надолго» — пациенты могут принимать лекарства годами, и эффект будет наступать постепенно в течение месяца или более.

«Ноотропы же обычно используются в течение относительно небольшого периода времени — от месяца до полугода в зависимости от препарата. Они оказывают достаточно быстрый эффект на когнитивные функции, при этом не вызывая зависимости от препарата», — объяснила невролог.

Из этого вытекает расхожее заблуждение о том, что ноотропы — это то же самое, что и антидепрессанты, и на этом спектр их действия ограничен. Ноотропы действительно имеют антидепрессивное воздействие — улучшают психоэмоциональное состояние, однако они оказывают разноплановый эффект на организм: улучшают память и концентрацию и облегчают процесс обучения, повышают устойчивость организма к стрессу при чрезмерных психических и физических нагрузках и утомлении, оптимизируют обменные процессы в клетках. В ряде случаев пациентам с этим диагнозом назначают Фенотропил.

Завершает список мифов о ноотропах самое популярное заблуждение о том, что все препараты этой группы не имеют доказательной эффективности. На самом же деле, все современные ноотропы прошли через множество клинических испытаний и теперь их можно курить в аптеке. Препараты Пирацетам, Глиатилин, Цитиколин или Фенотропил даже находятся в списке жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

6 июля было опубликовано исследование ученых из Имперского колледжа Лондона, согласно которому лекарства для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут благополучно справляться с симптомами болезни Альцгеймера. Как отмечалось, такие медикаменты нацелены на выделение норадреналина. Сеть специализированных норадренергических нейронов, которая его выделяет, отвечает за возбуждение и множество когнитивных процессов — внимание, обучение, память, готовность к действию и снижение неадекватного поведения. На ранних стадиях болезни Альцгеймера отмечаются нарушения работы этой сети нейронов.

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