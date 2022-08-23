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Экономист объяснил причины снижения курса евро

Экономист Кононов: влияние на снижение курса евро оказал рост разницы ставок между ФРС и ЕЦБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экономист «Открытие Research» по международным рынкам Кирилл Кононов 23 августа объяснил «Известиям» причины снижения курса евро.

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«Во-первых, влияние оказал рост разницы ставок между ФРС (Федеральной резервной системой. — Ред.) и ЕЦБ (Европейским центральным банком. — Ред.), что стимулирует переток капитала в долларовые активы, чтобы получить там большую доходность. Во-вторых, в отличие от 2012-2021 годов торговый баланс ЕС в 2022 году находится в дефиците из-за подорожания газа, нефтепродуктов и продовольствия, в отдельных случаях — до исторических максимумов», — сказал он.

В настоящий момент рынок ожидает продолжения повышения ставки ФРС до 3,75%, при этом фьючерсы по ставке ЕЦБ находятся на уровне не выше 1,25%.

«А рынок ожидает сохранения активов ЕЦБ в прежнем объеме или их увеличения, если ЕЦБ будет выкупать облигации проблемных стран еврозоны — то есть в случае проведения ограниченной программы количественного смягчения. До тех пор, пока оценки крупных инвесторов не изменятся, евро будет оставаться дешевым по отношению к доллару», — сообщил экономист.

Накануне курс евро к доллару опустился ниже $0,9935. Судя по данным брокерской компании Forex Capital Markets, данный показатель в последний раз был зафиксирован в декабре 2002 года.

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов 6 августа выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война,предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

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