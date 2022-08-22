Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган назвал своей целью проведение встречи Путина и Зеленского
Спорт
Леонид Федун покинет исполком РФС
Мир
Премьер-министр Канады указал на зависимость ЕС от нефти и газа из России
Экономика
Минпромторг готовит исключения для перевозимых грузовиками из ЕС товаров в РФ
Общество
Под Ростовом ликвидировали угрозу населенным пунктам от лесного пожара
Мир
Небензя заявил о нежелании Запада прекратить гонку вооружений
Общество
Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Севастополем
Экономика
Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $0,9935
Мир
Умер актер Винсент Джил
Общество
Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ
Мир
Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к диалогу по СНВ-3
Происшествия
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 га

Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $0,9935

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро к доллару в понедельник, 22 августа, опустился ниже $0,9935. Судя по данным брокерской компании Forex Capital Markets, данный показатель в последний раз был зафиксирован в декабре 2002 года.

Невыгодное продолжение: комиссии за хранение долларов могут еще вырасти
Как дополнительные меры ЦБ по девалютизации отразятся на гражданах

К 18:42 мск пара евро-доллар находилась на отметке 0,9933.

Ранее в этот же день Банк России повысил курс доллара на вторник, 23 августа, до 59,7419 рубля. Так, официальный курс доллара на завтра был повышен на 60,98 копейки, а евро на 14,1 копейки — до 59,5344 рубля.

18 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что по прогнозам осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.

12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано «определенными ценовыми показателями».

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов 6 августа выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 8 августа, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. По его словам, эти опасения разделяют многие страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022