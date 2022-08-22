Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $0,9935

Курс евро к доллару в понедельник, 22 августа, опустился ниже $0,9935. Судя по данным брокерской компании Forex Capital Markets, данный показатель в последний раз был зафиксирован в декабре 2002 года.

К 18:42 мск пара евро-доллар находилась на отметке 0,9933.

Ранее в этот же день Банк России повысил курс доллара на вторник, 23 августа, до 59,7419 рубля. Так, официальный курс доллара на завтра был повышен на 60,98 копейки, а евро на 14,1 копейки — до 59,5344 рубля.

18 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что по прогнозам осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.

12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано «определенными ценовыми показателями».

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов 6 августа выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 8 августа, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. По его словам, эти опасения разделяют многие страны.