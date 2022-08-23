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Врач назвала опасные ингредиенты зубных паст

Врач Зубарева: зубные пасты с триклозаном и флюоридом могут быть канцерогенны
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Фото: Global Look press/West Coast Surfer
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Зубные пасты, которые содержат триклозан, хлоргексидин, метронидазол и флюорид, использовать не рекомендуется, т.к эти вещества опасны для здоровья. Об этом 23 августа рассказала доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.

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«Если в составе есть триклозан, то от пасты стоит отказаться сразу. Этот компонент изначально был пестицидом, а теперь производители предлагают ежедневно употреблять его с пастой. Кроме своего прямого антибактериального действия, он образует канцерогены», — пояснила специалист в беседе с «Газета.Ru».

Эксперт добавила, что кроме триклозана, лучше также избегать хлоргексидина и метронидазола в составе зубных паст, т.к. это — антибактериальные вещества, которые не подходят для ежедневного использования.

Одним из наиболее опасных составляющих, которые могут содержаться в зубной пасте, Зубарева считает флюорид.

«Флюорид (фторид) добывают из разных отходов производства. Он является нейротоксином. Тюбик пасты может стать смертельной дозой для ребенка», — предупредила специалист.

По ее словам, стоит также отказаться от паст, в состав которых входят ПАВ, SLS, парабены, пропиленгликоль, подсластители и красители.

«Не стоит забывать о главной задаче зубной пасты — качественное очищение, а не «вкус и красота», — подчеркнула врач.

Ранее в августе эксперты-стоматологи предупредили о вреде ряда отбеливающих зубных паст. По мнению специалистов, некоторые зубные пасты, которые производители преподносят как отбеливающие, на деле могут не только не дать нужного эффекта, но еще и травмировать зубную эмаль за счет агрессивного состава пасты, удаляющего налет и пигментацию.

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