Эксперты-стоматологи предупредили о вреде ряда отбеливающих зубных паст

Некоторые зубные пасты, которые производители преподносят как отбеливающие, на деле могут не только не дать нужного эффекта, но еще и травмировать зубную эмаль. Стоматолог общей практики центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Анна Шаранда и стоматолог-хирург Максим Копылов в четверг, 11 августа, дали ряд рекомендаций по правильному использованию паст такого типа.

По словам Шаранды, пигмент, который отвечает за цвет зубов, находится вовсе не на поверхности, а внутри кристаллической решетки.

«Максимум, что может дать такая отбеливающая зубная паста, — это незначительное осветление эмали за счет действия активного кислорода и эффективное удаление налета с поверхности эмали. Но яркого эффекта не будет», — заявила Анна Шаранда в беседе с Lenta.ru.

В этом с ней согласен Максим Копылов, однако считает, что незначительный эффект всё же возможен за счет агрессивного состава пасты, удаляющего налет и пигментацию.

«У пациентов, злоупотребляющих отбеливающими пастами, может появиться повышенная чувствительность зубов, болезненные реакции на раздражители, стираемость эмали», — добавил эксперт и порекомендовал чередовать виды пасты.

Ранее в этот же день стоматолог Бекзод Ганиев предупредил о том, что самым вредным продуктом для здоровья зубов является кусковой сахар, чьи частицы остаются в ротовой полости и способствуют развитию бактерий.