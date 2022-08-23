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Кардиолог назвал неочевидные симптомы проблем с кровообращением

Кардиолог Кулдип Сингх: о нарушении кровообращения могут свидетельствовать боли в ногах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отеки ног, а также боль при ходьбе могут быть признаками нарушенного кровообращения. Об этом рассказал американский кардиолог Кулдип Сингх в интервью изданию Eat This, Not That!

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По словам специалиста, болевые ощущения в ногах, усиливающиеся при ходьбе или физической нагрузке, могут появляться вследствие закупорки сосудов и артерий ног. Это называется болезнью периферических артерий.

Кроме того, если кровь чрезмерно скапливается в нижних конечностях, это приводят к отекам или варикозному расширению вен, добавил кардиолог.

Также на нарушение нормального кровообращения могут указывать боли в области живота или груди, отметил эксперт. А вот слабость в руках и затрудненная, спутанная речь говорят о недостаточном кровоснабжении головного мозга, а это, по словам Сингха, чревато инсультом. При подобных симптомах врач советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью к специалистам.

22 августа кардиолог Светлана Павличенко рассказала о благотворном влиянии авокадо на работу сердца. По ее словам, авокадо содержит калий, который отвечает за проводимость нервных сигналов к сердечным мышцам. Врач отметила, что замена жиров животного происхождения на растительные ненасыщенные жиры на 24–26% снижает риск смерти от сердечных заболеваний.

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