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Приложение СБОЛ исчезло из App Store

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Приложение СБОЛ, которое давало возможность клиентам «Сбербанка» с устройствами на iOS использовать сервисы банка, удалено из App Store.

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Какие преимущества это даст российским пользователям

Ранее, 16 августа, в App Store появилось новое мобильное приложение СБОЛ — Система банковского обслуживания для людей. Первым к нему подключился «Сбер», сообщала пресс-служба банка. Как пишет «Москва 24», разработчики «Открытые IT-решения» обещали, что в скором времени к агрегатору присоединятся и другие финансовые организации.

В приложении клиенты российских банков могут онлайн осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить другие операции.

Однако утром 23 августа найти приложение через магазин по названию разработчика или самого сервиса стало невозможным, а при попытке перейти на него из Google появляется сообщение «Приложение не доступно», передает RT.

При этом сам сервис СБОЛ продолжает работу, уточняется на сайте aif.ru.

В апреле из-за санкций мобильные приложения «Сбера» были удалены из App Store и Google Play. Банк тогда предупредил о появлении в магазинах мошеннических программ, имитирующих его сервисы. Приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.

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