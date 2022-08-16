Появился агрегатор банковских приложений для iOS

В App Store появилось новое мобильное приложение СБОЛ — Система банковского обслуживания для людей. Первым к нему подключился «Сбер», сообщает пресс-служба банка. Однако в скором времени, как обещают разработчики «Открытые IT-решения», к агрегатору присоединятся и другие финансовые организации.

В приложении клиенты российских банков могут онлайн осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить другие операции.

«Наши самые востребованные банковские сервисы стали доступны для пользователей приложения, оно является безопасным», — подчеркнули в «Сбере».

В банке рекомендовали использовать новое приложение тем своим клиентам, владельцам устройств на платформе iOS, на которых не установлен «Сбербанк Онлайн». А тем, у кого он есть, посоветовали не удалять программу, поскольку она работает в обычном режиме.

Как отметил председатель совета директоров организации ЦЭР.РФ Андрей Киселев, «Сбер» как флагман банковского сектора, «скорее всего, действовал на опережение, ища возможности предоставить своим клиентам, которые пользуются iOS, беспрепятственный доступ к сервисам». «Думаю, что в кратчайшие сроки в агрегаторе приложений появятся и другие банки. Это удобно для сами пользователей и дает гарантию, что приложение принадлежит именно конкретному банку», — добавил Киселев.

В апреле из-за санкций мобильные приложения «Сбера» были удалены из App Store и Google Play. Банк тогда предупредил о появлении в магазинах мошеннических программ, имитирующих его сервисы.