Захар Прилепин прокомментировал смерть Дарьи Дугиной

Писатель Захар Прилепин прокомментировал убийство Дарьи Дугиной в ходе церемонии прощания с погибшей журналисткой.

«Дарья — жертвоприношение всего русского, мыслящего, взыскивающего правды. Смерть как-то иначе высвечивает все происходившее. Добрая, образованная, смелая мужественная, военкор — все вместе и чудовищная смерть Даши переводит в сферы неизъяснимые, она вмиг стала родной для всей страны», — заявил писатель.

Ранее, 23 августа, корреспондент «Известий» сообщил, что в телецентре «Останкино» началась церемония прощания с журналистом и политологом, дочерью философа Александра Дугина Дарьей. Проводить Дарью Дугину в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты. У гроба находятся ее родители.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Музыкант Аким Апачев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что взорвавшие автомобиль девушки готовили покушение на ее отца.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.