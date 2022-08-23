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Продажи внедорожника Lada Niva Travel начнутся 28 августа

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Фото: vk.com/LADA
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Дилеры АвтоВАЗа сообщили, что официальный старт продаж внедорожника Lada Niva Travel начнется в России 28 августа 2022 года. Об этом 23 августа сообщили несколько крупных дилерских сетей АвтоВАЗа агентству ТАСС. Рекомендованная розничная цена автомобиля составит почти 1 млн рублей.

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Дилеры сообщили, что рекомендованная розничная цена Niva Travel составит 998 тыс. рублей. Стоимость машины почти на 200 тыс. рублей больше, чем на классическую Niva Legend.

Автопродавцы оценили возвращение внедорожника на российский рынок в конце лета текущего года как весьма своевременное.

«Это, наверное, охота, рыбалка и грибничество, ведь осенью спрос на эту машину возрастает, он сезонный», — заявил Александр Шапринский, директор по развитию ГК «Прагматика».

Часть дилеров высказала предположение, что спрос на этот внедорожник будет не ажиотажный, машина достаточно нишевая, от того дилеры не будут задирать цены на нее.

«Мы ожидаем поставки Niva Travel в сентябре. На машины, на которые спрос невысокий, например на эти Niva, никто больше цену не добавляет. Добавляют только оборудование дополнительное: противотуманные фары, фаркоп, парктроники и так далее», — сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

17 августа АвтоВАЗ рассказал о старте продаж коммерческих версий Lada Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией «ВИС-Авто». Планируется выпускать 11 вариантов автомобилей с различными типами грузового отсека: бортовые машины, фургоны объемом 3,5–3,9 куб. м, изотермические фургоны и изотермические фургоны с холодильной установкой.

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