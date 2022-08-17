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На российском рынке появились коммерческие версии Lada Granta

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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АвтоВАЗ рассказал о старте продаж коммерческих версий Lada Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией «ВИС-Авто». Об этом 17 августа сообщила пресс-служба компании.

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«Легкие коммерческие версии Lada Granta 2022 модельного года — самое доступное предложение в классе, которое оптимально подходит для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности», — сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

В линейку коммерческих моделей, выпускаемых на базе Lada Granta, входит 11 вариантов автомобилей с различными типами грузового отсека: бортовые машины, фургоны объемом 3,5–3,9 куб. м, изотермические фургоны и изотермические фургоны с холодильной установкой.

Все машины имеют полурамную компоновку с задней рессорной подвеской, оснащаются двухместной кабиной, двигателем мощностью 90 л. с. Грузоподъемность автомобилей в зависимости от модификации составляет от 790 до 915 кг.

Предприятие напомнило, что в базовую комплектацию коммерческих версий Granta входят электроусилитель руля, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка.

16 августа стало известно, что АвтоВАЗ приступил к производству Lada Granta с подушками безопасности. Как сообщалось ранее, на линии сборки модели будут присутствовать автомобили как с подушками, так и без них, все будет зависеть от наличия соответствующих комплектующих.

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