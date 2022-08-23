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Число прибывших в РФ беженцев с территории Донбасса и Украины превысило 3,6 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Более 3,6 млн человек прибыли в Россию с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в силовых структурах ТАСС.

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«По последним данным, границу с РФ пересекли 3,6 млн человек, включая 576 тыс. детей», — говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения находятся 33,5 тыс. человек, остальные прибывшие разместились у родственников или в частном порядке.

29 июля в Минтруде рассказали, что беженцы наравне с российскими гражданами могут оформить инвалидность. Для того чтобы подать документы на получение статуса инвалида, необходимо иметь полис ОМС и СНИЛС. Также нужно будет пройти медико-социальную экспертизу.

16 июня МВД РФ сообщило, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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