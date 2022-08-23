В Минобороны РФ выбрали основной носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Основным носителем гиперзвуковых «Кинжалов» станет модификация боевых самолетов МиГ-31, которая получила индекс «И», рассказали «Известиям» во вторник, 23 августа, источники в военном ведомстве.

Этот вариант перехватчика впервые оснащен уникальными цифровыми комплексами — электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами.

Они позволяют в полностью автоматическом режиме без вмешательства пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска и в точно рассчитанный момент запустить гиперзвуковую ракету.

Как рассказали «Известиям» источники, принципиальное решение сделать самолет МиГ-31И основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уже принято. Первые опытные машины МиГ-31И уже прошли обкатку.

В частности, они участвовали в маневрах стратегических сил, которые прошли в начале этого года. 19 февраля на сайте kremlin.ru была опубликована схема, согласно которой МиГ-31И с ГЗАР «Кинжал» в рамках этих маневров поразили морскую цель и наземный объект на полигоне Пембой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За один МиГ: «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель