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В Минобороны РФ выбрали основной носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Основным носителем гиперзвуковых «Кинжалов» станет модификация боевых самолетов МиГ-31, которая получила индекс «И», рассказали «Известиям» во вторник, 23 августа, источники в военном ведомстве.

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Этот вариант перехватчика впервые оснащен уникальными цифровыми комплексами — электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами.

Они позволяют в полностью автоматическом режиме без вмешательства пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска и в точно рассчитанный момент запустить гиперзвуковую ракету.

Как рассказали «Известиям» источники, принципиальное решение сделать самолет МиГ-31И основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уже принято. Первые опытные машины МиГ-31И уже прошли обкатку.

В частности, они участвовали в маневрах стратегических сил, которые прошли в начале этого года. 19 февраля на сайте kremlin.ru была опубликована схема, согласно которой МиГ-31И с ГЗАР «Кинжал» в рамках этих маневров поразили морскую цель и наземный объект на полигоне Пембой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За один МиГ: «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель

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