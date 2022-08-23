«Известия» показали ночную работу РСЗО «Ураган» по позициям украинских националистов
Военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи по демилитаризации националистов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно во вторник, 23 августа.
Получив координаты целей, экипажи боевых машин РСЗО группировки «Отважные» прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Это происходит в круглосуточном режиме.
Поражение объектов украинских националистов проводится парами и по одной боевой машине в зависимости от стоящих задач. Отработав по целям, экипажи «Ураганов» покидают стартовые позиции для предотвращения ответного удара и перезаряжания.
Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», группы специальной разведки военного округа, действующие в тылу украинских националистов.
Накануне Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа. Экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы уйти от средств противовоздушной обороны противника.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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