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«Известия» показали ночную работу РСЗО «Ураган» по позициям украинских националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи по демилитаризации националистов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно во вторник, 23 августа.

Получив координаты целей, экипажи боевых машин РСЗО группировки «Отважные» прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Это происходит в круглосуточном режиме.

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Поражение объектов украинских националистов проводится парами и по одной боевой машине в зависимости от стоящих задач. Отработав по целям, экипажи «Ураганов» покидают стартовые позиции для предотвращения ответного удара и перезаряжания.

Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», группы специальной разведки военного округа, действующие в тылу украинских националистов.

Накануне Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа. Экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы уйти от средств противовоздушной обороны противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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