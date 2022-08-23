Власти Крыма заявили о защищенности Крымского моста и курортных районов

Крымский мост и курортные районы республики надежно защищены, но если Москва увидит угрозу в провокациях со стороны Киева, то «бить будут первыми», заявил в интервью «Известиям» во вторник, 23 августа, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Определенный ущерб крымскому туризму действия укронацистов, конечно, нанесли. Но, ссылаясь в том числе на заявления специалистов, подчеркну, что курортные районы полуострова, туристические трассы, включая Крымский мост, находятся под надежной защитой», — сказал он.

По словам Мурадова, такие демонстративные попытки совершаются с целью запугать не столько крымчан, сколько приезжающих на отдых гостей Крыма.

Причем провокации совершаются не для военных действий, а для психологического давления, подчеркнул он. Однако если эту угрозу в Москве посчитают реальной, то «бить будут первыми», резюмировал постпред.

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«Крымский мост находится под надежной защитой»