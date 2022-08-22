Леонид Федун покинет исполком РФС

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун уйдет из исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом 22 августа сообщил «Чемпионат».

«Федун не может больше состоять в исполкоме РФС», — сказал изданию осведомленный источник.

Довыборы другого кандидата состоятся на следующей конференции, добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении командой.

Федун выступил с заявлением к болельщикам, поблагодарив команду и коллег за работу.