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Леонид Федун покинет исполком РФС

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун уйдет из исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом 22 августа сообщил «Чемпионат».

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«Федун не может больше состоять в исполкоме РФС», — сказал изданию осведомленный источник.

Довыборы другого кандидата состоятся на следующей конференции, добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении командой.

Федун выступил с заявлением к болельщикам, поблагодарив команду и коллег за работу.

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