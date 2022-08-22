Энергетик заявил об ущербе для Казахстана из-за ограничения прокачки нефти по КТК

Ограничение прокачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) — ущерб для Казахстана, так как через консорциум идет 80% его топлива. Об этом 22 августа «Известиям» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Учитывая заявления казахских руководителей о том, что они санкции будут соблюдать, будут создавать ограничения перевоза подсанкционных товаров на территорию РФ, они готовы решать проблемы энергетической безопасности на мировом рынке. Это воспринимается как планы по замещению России. Вряд ли это вызывает в Москве особую симпатию», — отметил эксперт.

Он добавил, что ограничение поставок, возможно, ускорит попытки Казахстана найти альтернативные варианты сбыта топлива.

«Еще через один нефтепровод, через Азербайджан – Грузию, но всё это вместе взятое — это всё, что они планируют, это примерно 8% от мощности КТК. Казахстан имеет право строить турбины в Китай, но всё же конкуренция тоже имеет место быть — и с Россией, а возможно, и с другими поставщиками», — заключил Митрахович.

Ранее в этот день Каспийский трубопроводный консорциум приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов.

Трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести были обнаружены в августе в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатация ВПУ приостановлена до замены танков плавучести. Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой-2021/22.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Политик также заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.