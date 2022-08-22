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Захарова назвала терроризм частью менталитета киевского режима

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вовлеченность киевского режима в террористическую деятельность — часть националистического менталитета. Сообщение об этом появилось в ее Telegram-канале 22 августа.

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«Это националистический менталитет, соединенный с терроризмом как инструментом реализации преступной идеологии», — считает Захарова.

Она отметила, что эту информацию необходимо знать странам, спонсирующим Украину.

Ранее 22 августа Захарова также прокомментировала слова посла Украины о желании «убить как можно больше русских». По ее словам, киевские власти начали в открытую обсуждать планы «национальной чистки» в отношении россиян.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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