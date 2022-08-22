Экс-футболист «Спартака» Баженов прокомментировал ухода Федуна из клуба

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал 22 августа «Известиям» уход бывшего вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна с поста президента футбольного клуба.

«Работа президента (футбольного клуба. — Ред.) заключается в том, что какие-то финансовые вопросы он закрывал. Никогда не было претензий, никогда не было задержек, всё по контракту. ‹...› В плане профессионализма, от того, как выполнялись обязательства перед игроками, всё четко было», — рассказал Баженов.

По его мнению, футбольный клуб — структура очень сложная, а «Спартак» уже является нарицательным именем и брендом, а не просто командой.

«И неважно, кто находится у руля этой команды, у этой команды должны быть закрыты все вопросы. Потому что «Спартак» выше, чем какой-то игрок, какой-то руководитель. Я уверен, что те люди, кто придет в «Спартак», это четко понимают, потому что это большая команда», — констатировал Баженов.

Ранее в понедельник экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко отметил в беседе с «Известиями», что к достижениям Федуна можно отнести строительство стадиона «Открытие Банк Арена» и надежную материальную базу.

Сам Федун также обратился к болельщикам «Спартака» и поблагодарил коллег и друзей из «Лукойла» за то, что они в сложнейшей обстановке поддержали клуб. Бывший владелец заметил, что оставляет им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров и великолепный стадион. Он подчеркнул, на его поддержку можно рассчитывать всегда, он остается болельщиком команды.

«Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена», а Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.