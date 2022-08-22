Экс-глава «Спартака» Червиченко оценил руководство клубом Федуном

К достижениям покинувшего свой пост президента московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна можно отнести строительство стадиона «Открытие Банк Арена» и надежную материальную базу. Об этом 22 августа «Известиям» заявил экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко.

«Стадион — это вообще великая вещь, и думаю, что именно стадионом Федун больше всего запомнится болельщикам. Потом материальная база. (…) В принципе в плане материального обеспечения всё было отлично, поэтому это большой шаг», — сказал он.

По словам Червиченко, в том, что не удалось достичь каких-то больших спортивных результатов, есть как субъективные, так и объективные причины.

«Там все-таки засилье «Зенита» и вообще всего питерского лобби — это значимый фактор и то, из-за чего было очень трудно выигрывать. Поэтому, конечно, хотелось бы чтобы хотя бы чуть-чуть больше было спортивных успехов, но и так их было вполне достаточно», — отметил он.

Все смотрят на времена Романцева, все смотрят на то, что это «Спартак», пояснил Червиченко.

«Будь это не «Спартак», результат, на мой взгляд, был бы вполне достойный», — заключил собеседник издания.

Ранее в понедельник стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена», а Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.

О том, что вице-президент «Лукойла» Федун покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, стало известно в июне. Он занимал эту должность с 1994 года.