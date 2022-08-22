Депутат Госдумы назвал выступление Пономарева попыткой запугать россиян

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ обращения с просьбой дать правовую оценку появлению провокационных публикаций в ряде Telegram-каналов, касающихся убийства дочери философа Александра Дугина — журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Также Пискарев призвал проверить выступление Ильи Пономарева на YouTube, в котором бывший российский политик сообщил о причастности к убийству Дугиной некой «Национальной республиканской армии» и зачитал так называемый манифест, содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям.

«Выступление Пономарева может иметь своей целью как попытку запугать наших граждан, создав иллюзию якобы существующего «партизанского» сопротивления, так и попытку прикрыть террористические действия украинских спецслужб на территории России», — отметил глава Комитета Госдумы в беседе с «Известиями» 22 августа.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

Позже криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Дугин является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Его дочь работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.