Деревья вырубят во время реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе

Вырубку деревьев выполнят во время реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе. По данным администрации, у большей части растительности выявлена стволовая гниль.

Работы проводятся в рамках подготовки к 450-летию города. Начало ремонта запланировано на 2022 год, реконструкцию завершат в 2024 году. Инженерные сети будут обустроены в 2023 году. Власти ведут подготовку конкурса по отбору подрядчика, пишет «МедиаКорСеть».

В мэрии напоминают, что на улице Октябрьской революции находятся несколько памятников исторического наследия. Все они будут сохранены, как и проезжая часть с двухполосным движением. При этом планируется расширение пешеходной зоны и строительство велосипедных дорожек. Деревья придется снести из-за стволовой гнили. К завершению реконструкции планируется высадка новых крупномерных деревьев.