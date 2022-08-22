Более 40 переходов через железную дорогу построят в Подмосковье за два года

В Московской области за два года построят более 40 переходов через железную дорогу. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, в регионе уже построили 14 разноуровневых пешеходных переходов в шести муниципалитетах, а также 16 одноуровневых пешеходных переходов в 10 муниципалитетах, сообщает телеканал «360».

Кротова отметила, что в Подмосковье запланировано строительство 41 перехода в течение двух лет. Среди них будут 11 разноуровневых переходов и 30 одноуровневых, 15 из которых будут построены силами РЖД, а 15 возведут при поддержке подмосковного правительства, пишет РИАМО.

17 августа стало известно, что строительство надземного пешеходного перехода стартовало возле железнодорожной станции Дедовск в Истринском городском округе. Объект оборудуют в соответствии с новыми стандартами.

16 августа пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила, что на Белорусском вокзале стартовали работы по возведению двух новых платформ для Московских центральных диаметров (МЦД). Как отмечает агентство городских новостей «Москва», параллельно ведутся работы по строительству нового подземного пешеходного перехода, который позволит обеспечить безопасный проход на платформы, а для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, сходы на платформы оборудуют эскалаторами и лифтами.