Пешеходный переход по новому стандарту построят в Истринском округе

Строительство надземного пешеходного перехода стартовало возле железнодорожной станции Дедовск в Истринском городском округе (Московская область). Объект оборудуют в соответствии с новыми стандартами.

Переход будет соединять улицы Гурьянова и Ногина. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, строительство ведется по просьбам местных жителей. На текущий момент горожане пользуются подземным переходом, который не оборудован лифтами и неудобен для маломобильных граждан и детских колясок.

«Новый переход будет полностью соответствовать современным стандартам и обеспечит безопасный переход для более 15 тыс. жителей, проживающих в близлежащих населенных пунктах. В настоящее время ведутся работы по обустройству стройплощадки и подготовка к устройству опорных башен со сходами», — цитирует Кротову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новый переход будет закрытым, его оборудуют лифтами. Открыть переход планируют в декабре 2022 года.