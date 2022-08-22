Разъяренный бык ворвался в отделение банка в Израиле

Рассвирепевший бык ворвался в отделение банка в израильском городе Лод, где распугал посетителей и сотрудников учреждения. Об этом 22 августа сообщают местные СМИ.

«Сотрудники банка «Леуми» испытали настоящий шок в понедельник утром, когда в отделение ворвался бык», — пишет издание Yedioth Ahronoth.

Позже выяснилось, что бык сбежал от своего хозяина — местного жителя. Как можно заметить на опубликованном на сайте издания видео, животное устроило сотрудником и клиентам финансового учреждения что-то наподобие испанской «корриды» в коридорах банка. Сначала его попытались поймать, растянув веревку в проеме двери, чтобы накинуть ее, как лассо.

Но зверь убежал вместе с веревкой вперед по коридору, начав метаться по филиалу, и не реагируя на попытки людей его усмирить, как на своего хозяина. В итоге беглеца поймали на парковке перед банком, где вызванный по тревоге ветеринар выстрелил в быка дротиком с транквилизатором.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что кенгуру пытался попасть на территорию российского посольства в Австралии и атаковал ворота дипмиссии. Камера наружного наблюдения запечатлела, как животное пытается пролезть между прутьями ворот, но затем уходит после двух неудачных попыток.

25 июня в Сети появилось видео на котором хозяин паба в Австралии прогоняет крокодила сковородкой, чтобы тот не напал на посетителей. После этого крокодил ретировался к реке.