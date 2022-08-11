Посольство РФ в Австралии сообщило о «нападении» кенгуру

Кенгуру пытался попасть на территорию российского посольства в Австралии и атаковал ворота дипмиссии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства РФ 11 августа.

«Сегодня система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

К посту прикреплена видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как кенгуру пытается пролезть между прутьями ворот, но затем уходит после двух неудачных попыток.

Ранее, 25 июня, в Сети появилось видео на котором хозяин паба в Австралии прогоняет крокодила сковородкой, чтобы тот не напал на посетителей. После этого крокодил ретировался к реке.